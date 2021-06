Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit 1,83 Promille unterwegs

Krölpa (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Polizisten Dienstagnachmittag einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Am Gries" in Krölpa fest, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,83 Promille ergab. Der Fahrer musste daraufhin seinen Führerschein vorläufig abgeben. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme und er erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell