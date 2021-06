Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mindestens fünf Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Plothen (ots)

Am Dienstagabend teilte ein Polizeibeamter, welcher sich im dienstfrei befand, ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Krölpa mit, welches nach Ermittlungen schließlich in Plothen (PI Saale-Orla) gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Dabei wurde festgestellt, dass der gefahrene PKW seit über 6 Monaten außer Betrieb gesetzt und der 24-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An dem VW befanden sich außerdem Kennzeichen, welche sich nach einer Überprüfung als gestohlen herausstellten. Ferner besteht der Verdacht, dass der nunmehr Beschuldigte ebenfalls für einen Tankbetrug im Bereich Kahla verantwortlich sein könnte, da sich Hinweise auf die gestohlenen Kennzeichen ergeben hatten. Da ebenfalls kein Eigentumsnachweis über das mitgeführte Fahrzeug durch den Beschuldigten erbracht werden konnte, wurde der VW zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sichergestellt. Der junge Mann hatte bis dato schon mehrere Strafanzeigen gesammelt- kassierte jedoch noch eine weitere, als er sich nach Mitternacht bei den Beamten der Polizei in Schleiz telefonisch über die Sicherstellug beschwerte und sich schließlich beleidigend sowie bedrohend äußerte.

