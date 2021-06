Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Garageneinbruch gesucht - E-Bike entwendet

Saalfeld (ots)

Zwischen Montagabend(31.05.2021) bis Dienstagvormittag drangen ein oder mehrere unbekannte Personen in eine Garage in einer Gartenanlage in der Weststraße ein. Nach Übersteigen des Zaunes wurde, der Spurenlage zufolge, das Tor der Doppelgarage auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und unter anderem neben elektronischen Geräten ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

