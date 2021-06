Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährliche Gegenstände auf Fahrbahn

Jagdshof/Schauberg (ots)

Am Montag Nachmittag wurde die Polizei durch Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Landstraße zwischen Jagdshof und Schauberg Schrauben auf der Fahrbahn aufgefunden wurden. Vor Ort konnten die Beamten tatsächlich mehrere 3,5cm lange, spitze Schrauben feststellen. Es ist zu vermuten, dass die Schrauben durch eine bisher unbekannte Person absichtlich ausgelegt wurden. Bisher haben sich einige Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet, die durch das Einfahren der Schrauben einen platten Reifen zu beklagen hatten. Glücklicherweise blieben alle Betroffenen unverletzt. Die Ermittlungen wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. In diesem Zusammenghang bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegen können, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden. Es ergeht der eindringliche Apell,insbesondere an Zweiradfahrer, die Fahrweise entsprechend anzupassen, um im Ernstfall rechtzeitig reagieren zu können.

