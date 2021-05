Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Computer-Geschäft in der Köppelsdorfer Straße

Sonneberg (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am Wochenende in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr gleich zwei Zugangstüren zu einem Computergeschäft in der Köppelsdorfer-Straße aufzuhebeln und so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Vorhaben misslang, jedoch verursachte der vermeintliche Einbrecher Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

