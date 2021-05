Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hochwertiges Fahrrad aus Keller entwendet

Sonneberg (ots)

Durch Losschrauben des Schließmechanismus gelangte ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von Samstagabend gegen 19:30 Uhr bis Sonntag, gegen 14:30 Uhr in den Kellerverschlag eines Wohnhauses in der Straße Unterer Markt. Daraus wurde das hochwertige graue Fahrrad der Marke Haibike, Modell Trekking 4.0 im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl sowie zum Verbleib des Trekkingrades nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

