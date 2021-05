Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Trickbetrügern

Saalfeld (ots)

Am 19.03.2021 gegen 16 Uhr gaben zwei Männer in einem Einkaufsmarkt in der Robert-Hartwig-Straße vor, drei hochwertige Elektrogeräte kaufen zu wollen. Bei dem Verkaufsgespräch versuchten die beiden einen Zeugen abzulenken und den Kassierer durch einen Geldwechseltrick zu täuschen. Als ihr Vorhaben misslang, verließen sie unerkannt den Markt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Männer auch überörtlich in ähnlich gelagerten Fällen in Erscheinung getreten sind. Zur Aufklärung der Tat sowie zur Identifizierung der Männer werden Lichtbilder veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

