Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme eines Täter-Duos nach mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet

Sonneberg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg am Mittwoch und Donnerstag zwei Brüder festnehmen, die als Täter mehrerer Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet überführt worden waren. Bereits im Zusammenhang mit dem Einbruch in einen Jugendclub im Stadttteil Wolkenrasen im April - dazu wurde bereits berichtet - hatten polizeiliche Ermittlungen anhand der Spurenlage am Tatort und aufgrund von Zeugenaussagen in Richtung der 31- und 37-jährigen Männer geführt.

Am Dienstag dieser Woche wurde die Polizei zu einem Einbruchsdiebstahl in das Spielzeughotel gerufen. Dort hatte ein zunächst unbekannter Täter einen Außenrollo und ein Fenster gewaltsam geöffnet und war so in das Gebäude gelangt. In den Räumlichkeiten hebelte der Einbrecher zudem ein Bürofenster auf und entwendete aus einer Geldkassette 250,- Euro Bargeld. Vermutlich um eine Alarmierung bzw. Aufzeichnung der Tat zu verhindern, hatte der Täter die Kabel zum WLan-Router zerschnitten. Dennoch wurde die Tat durch eine Videokamera aufgezeichnet und führte schließlich schnell zu dem 31- jährigen Beschuldigten. Dieser ist den Beamten aufgrund ähnlich gelagerter Sachverhalte hinreichend bekannt. Aus diesem Grund war er mit seinem älteren Bruder erst Mitte März aus der Haft entlassen worden. Dorthin führte nun auch wieder der Weg der beiden Brüder. Sie sitzen aktuell aufgrund der bestehenden Flucht- und Wiederholungsgefahr in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell