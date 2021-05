Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht - Personenbeschreibung im Text

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend teilten mehrere Passanten mit, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in der Albrecht-Dürer-Straße in Saalfeld Bauzäune umwerfen und randalieren würde. Zudem wurde berichtet, dass der Mann mit einer Axt oder einem hammerähnlichen Gegenstand auf dort geparkte Baumaschinen einschlagen würde. Während der Fahrt zum Einsatzort bemerkten die Beamten in der Sonneberger Straße eine flüchtige Person, auf welche die Beschreibung passte. Jedoch gelang es nicht, dem Flüchtigen habhaft zu werden, da dieser über Hinterhöfe unerkannt verschwand. Am Einsatzort schließlich bestätigte sich der Verdacht: Der Unbekannte hatte mehrere Bauzäune umgeworfen sowie die Fensterscheibe eines Baggers eingeschlagen, sodass Sachschaden entstand. Nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Donnerstagabend, gegen 19:40 Uhr, zu folgender Person machen können: -männlich, ca. 30 Jahre alt -etwa 175 cm geoß -nahezu komplett grün gekleidet mit Basecap (möglicherweise beige/ hellgrüne Hose und grünes Oberteil) -Axt oder Hammer-ähnlicher Gegenstand mitgeführt. Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

