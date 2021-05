Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Umfangreiche Vermisstensuche über mehrere Tage mit traurigem Ausgang

Saalfeld (ots)

Seit dem Abend des Pfingstmontag suchten Beamte der LPI Saalfeld mit zahlreichen Unterstützungskräften nach einem vermissten 62-jährigen Saalfelder. Nach einer Streitigkeit mit vager Suizidandrohung führten Suchmaßnahmen durch Freunde und Bekannte nicht zum Auffinden des Mannes, sodass ein großes Aufgebot der Thüringer Polizei in die Suche eingebunden wurde - zu einer Öffentlichkeitsfahndung kam es aufgrund verschiedener, persönlicher Umstände nicht. Noch in der Pfingstnacht wurde mit Personenspürhunden nach dem Mann gesucht, auch mehrere Handyortungen wurden durchgeführt und am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über Saalfeld und Umgebung. Im Tagesverlauf dauerten die umfangreichen Suchmaßnahmen mit zahlreichen Polizei- und Fremdkräften an, schließlich wurde ein weiterer Polizeihubschrauber aus Sachsen mit besonderer Ortungssoftware (IMSI-Catcher) angefordert. Schlussendlich konnte der Gesuchte durch die Fremdkräfte aus Sachsen gegen 22 Uhr am Dienstagabend in einem Waldstück in Saalfeld verstorben aufgefunden werden. Der Auffindesituation entsprechend wird von einem suizidalen Geschehen ohne Fremdeinwirkung ausgegangen. In Anbetracht der Umstände können gegenwärtig keine weiteren Auskünfte zu Hintergründen und Umständen erteilt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell