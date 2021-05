Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld/ OT Gorndorf (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der LPI Saalfeld Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Saalfeld/ Gorndorf. Bereits am Montag vorheriger Woche (17.05.2021), gegen 15:30 Uhr, parkte ein Skoda-Fahrer seinen PKW auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Rathenaustraße, um einkaufen zu gehen. Als er nur 30 Minuten später, gegen 16 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Beifahrerseite, im Bereich der A-Säule sowie der Motorhaube, beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Durch den Zusammenstoß entstanden Dellen und Lackschäden in Höhe von etwa 2000 Euro. Möglicherweise könnte, aufgrund der vorgefundenen Spuren, ein LKW mit überstehender Ladung den Unfall verursacht haben. Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

