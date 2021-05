Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer mit 1,9 Promille unterwegs

Lehesten (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde in den frühen Morgenstunden in der Marktstraße in Lehesten einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund wahrnehmbaren Atemalkoholgeruchs wurde ein Test durchgeführter, welcher kurz nach 4 Uhr einen Wert von 1,9 Promille ergab. Für Fahrradfahrer gilt die Promillegrenze von 1,6 Promille, sodass der 39-Jährige sich nun strafrechtlich verantworten muss. Nach erfolgter Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen.

