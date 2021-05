Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnhaus führt zu Entwendung von Baumaschinen und Werkzeug

Saalfeld (ots)

Zwischen vergangener Woche Freitag (21.05.2021) bis zum gestrigen Dienstag drangen Unbekannte durch zerstören einer Grundstücksumfriedung in ein Wohnhaus in der Garnsdorfer Straße in Saalfeld ein. Aus dem Wohnhaus wurden diverse Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Eine ebenfalls auf dem Grundstück befindliche Villa wurde nicht angegriffen. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

