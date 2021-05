Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher sitzt seelenruhig an Restauranttisch

Rudolstadt (ots)

Am Samstagvormittag meldeten Mitarbeiter eines Restaurants in der Puschkinstraße ein eigenartiges Zusammentreffen mit einem "ungeplanten" Gast. Der Mann hatte sich auf zunächst unbekannte Art und Weise Zutritt zum Restaurant verschafft und als die Mitarbeiter ihn erblickten seelenruhig an einem Tisch gesessen, sodass die Vermutung des "typischen, ertappten Einbrechers" sich nur bedingt bestätigte. Wie sich herausstellte hatte der 33-Jährige aus Gera sich jedoch durch Aufdrücken angekippter Fenster widerrechtlich Zugang zu den Gasträumlichkeiten verschafft- dies bestätigte die vorgefundene Spurenlage eindeutig. Auch gab der Beschuldigte an, dass er durch auf einem Tisch liegende Zigaretten den Entschluss gefasst hatte, in die Lokalität einzubrechen. Im weiteren Gespräch wirkte der Beschuldigte jedoch zunehmend verwirrt, äußerte auf eine Bekannte am Tisch sitzend warten zu wollen etc.- ein hinzugerufener Notarzt konnte jedoch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen feststellen. Der Mann wurde anschließend nach Beendigung aller Maßnahmen nach Hause geschickt, er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

