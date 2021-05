Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer verwüsten Vorplatz und dringen widerrechtlich in Therme ein

Bad Lobenstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.-23.05.2021) wurde mehrere Personen in Bad Lobenstein gemeldet, welche auf dem Bahnhofsvorpatz randalieren würden. Am Einsatzort konnten die Beamten die Gesuchten zunächst nicht feststellen, vernahmen jedoch Stimmen aus dem Bereich der Ardesiatherme. Bei einer Nachschau stellten sie mehrere Personen im Außenbecken schwimmend fest, wovon sich einige jedoch bei Erblicken der Beamten unerkannt entfernen konnten. Einige männliche und weibliche Personen konnten aber doch gestellt werden, es kam zu einer Auseinadersetzung zwischen den Jugendlichen und der Polizei, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Alle Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Wie sich bei Tageslicht endgültig herausstellte wurden durch die kontrollierten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich des Vorplatzes sowie des Stadtparks unter anderem Busschilder umgebogen sowie zahlreiche Glas-und Altkleidercontainer umgeworfen- die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Es wird nun gegen die Personen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie gegen einen 18-Jährigen zusätzlich wegen Beleidigung ermittelt.

