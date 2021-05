Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 82-Jährige verunfallt und fährt in 1-Meter tiefen Graben

Unterwellenborn (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 82-jährige Fahrzeugführerin bei einem Verkehrsunfall in unterwellenborn verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Skoda die Straße Am Gewände aus Kamsdorf kommend und beabsichtigte, auf die Maxhüttenstraße abzubiegen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach ein Geländer. Etwa 1,5 m tiefer, auf einem Parkplatz schräg unterhalb der Fahrbahn, kam die Fahrzeugführerin zum Stehen, sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

