Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: umgekippter Transporter

L 1145 (ots)

Am Freitag befuhr ein 56-jähriger mit einem Firmenfahrzeug die Landstraße 1145 von Cursdorf kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. Kurz vor 11 Uhr geriet er in einer Linkskurve Höhe der Fischbachwiesen auf die rechte Fahrbahnbankette. Er lenkte gegen und verlor die Kontrolle über den Transporter, welcher umkippte und entgegengesetzt zur eigentlichen Fahrtrichtung auf dem Grünstreifen zum Liegen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musst abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell