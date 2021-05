Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: verletzter Kradfahrer

Arnsgereuth (ots)

Am Samstagmorgen befuhr ein 44-jähriger mit seinem Motorrad die B281 aus Richtung Neuhaus am Rennweg kommend in Richtung Saalfeld. Am Ortsausgang von Arnsgeteuth verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und rutschte über die nasse Fahrbahn. Nach ca. 18 Metern kam er schwer verletzt zum Liegen. Der Mann wurde ins Krankenhaus verbracht, das Krad musste abgeschleppt werden.

