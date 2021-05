Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Am Samstag wurde ein silberfarbener Audi gegen 12:35 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz in der Rudolstädter Oststraße abgestellt. Als der Fahrer nach dem Einkauf nach etwa 15 Minuten zurück kam, stellte er an der hinteren linken Tür einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro fest. Da kein Verursacher mehr vor Ort war, wurde die Polizei informiert, die nun wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

