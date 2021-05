Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Container in Bettelhecken aufgebrochen

Sonneberg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 17.05.2021, gegen 17 Uhr bis Mittwoch, 19.05.2021, 14 Uhr wurde in der Bettelhecker Straße das Vorhängeschloss an einem Container aufgebrochen und daraus Textilien sowie eine Waage entwendet. Dabei verursachte der bisher unbekannte Täter Sachschaden in Höhe von 600 Euro, der Wert des Beutegutes beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen zu dem Einbruchsdiebstahl werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

