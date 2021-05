Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Technischer Defekt für Wohnhausbrand ursächlich

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Am Dienstagmorgen (18.05.2021) kam es zu einem Wohnhausbrand in Mengersgereuth-Hämmern (es wurde bereits polizeilich berichtet). Nachdem die Löscharbeiten teilweise bis in die Abendstunden, aufgrund erneut aufflammender Glutnester, andauerten, ergab die Untersuchung des Brandursachenermittlers folgendes Ergebnis: Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich den bisherigen Ermittlungen zufolge um einen technischen Defekt als Brandursache. Der Brand brach im Erdgeschoss aus und könnte möglicherweise durch teils veraltete, auch "bastlerhafte", Elektrik ausgelöst worden sein. Zu den Hintergründen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell