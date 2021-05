Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert und auf drei Rädern: Mann begeht u.a. Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt

Oelze (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 01 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Eisdorfer Straße in Oelze ein beleuchtetes Fahrzeug am Fahrbahnrand, ohne Fahrer und mit nur drei Rädern. Die Situation vor Ort bestätigte sich: Die Beamten stellten einen unverschlossenen Ford Focus ohne anwesende Personen fest. Zudem fehlte das rechte Vorderrad, alle Radbolzen war abgerissen. Ermittlungen durch Angehörige des Fahrzeughalters und vermeintlichen Fahrzeugführers ergaben zunächst keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten. Jedoch konnte kurze Zeit später ein 45-Jähriger aus Heubach, welcher zweifelsfrei als Fahrer ausgemacht werden konnte, fußläufig auf der L 2693 angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille und der Mann räumte ein, auf der Landesstraße 1147 zwischen Katzhütte und Neuhaus einen Verkehrsunfall gehabt zu haben, woraufhin er ein Rad verloren hatte. Schließlich sei er, wie sich später herausstellte, etwa 8 Kilometer auf der Bremsscheibe bis nach Oelze gefahren und hatte dann beschlossen, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Die Unfallörtlichkeit konnte zweifelsfrei festgestellt werden, es entstand kein Fremdschaden . Kurz vor 05 Uhr wurde der polizeiliche Einsatz nach der Blutprobenentnahme im Krankenhaus beendet. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell