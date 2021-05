Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Fahrzeugführer widersetzt sich Polizeieinsatz

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am Mittwochabend teilte ein Anrufer der Polizei in Saalfeld mit, von einem augenscheinlich alkoholisierten Fahrzeugführer im PKW "verfolgt" worden zusein. Auf Ansprache und nach einer kurzen Auseinandersetzung habe der offensichtlich Alkoholisierte seine Fahrt über die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Am Bernhardsgraben fortgesetzt. Die zur Wohnaschrift entsandten Beamten trafen auf den 42-Jährigen, stellten diesen an seinem PKW fest, welcher eine noch erhitzte Motorhaube aufwies. Da die Personenbeschreibung mit der des Mitteilers übereinstimmte sollte beim Beschuldigten im Rahmen der Maßnahmen eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt werden. Da er sich jedoch vehement den Maßnahmen widersetzte musste der 42-Jährige schließlich gefesselt werden - alle Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Als sich der Mann beruhigt hatte ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,29 Promille und der Beschuldigte wurde ins Krankenhaus gebracht.

