Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Garagenaufbrüche: Beutegut Werkzeuge, Elektronikartikel und Mopeds

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Unbekannte drangen, vermutlich im Tatzeitraum zwischen Montagabend bis Mittwochmittag, durch Aufhebeln der Tore in mehrere Garagen in Saalfeld/ OT Gorndorf Hinterm Bahnhof ein. Neben Werkzeug und Elektronikartikeln wurden auch zwei Kleinkrafträder (Mopeds) entwendet, wovon eines jedoch in einem Gebüsch im Nahbereich wieder aufgefunden werden konnte. Eine entsprechende Spurensicherung erfolgte. Es werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum der vergangenen Tage im Bereich des Garagenkomplexes wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell