Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kettensäge entwendet

Remptendorf OT Thimmendorf (ots)

Am 19.05.2021 gegen 20:00 Uhr parkte der Fahrer eines Lkw seinen Holzlaster in Thimmendorf, Höhe Fa. Pauli, ab. Der Fahrer des Lkw verließ den Parkplatz für ca. 30 Minuten, um seinen eigenen Pkw zu holen. In diesem Zeitraum begab sich eine bislang unbekannte männliche Person zum Lkw und entwendete eine hinter dem Fahrerhaus abgestellte orange farbene Kettensäge. Der Kettensägendieb wird auf ca. 50- 55 Jahre geschätzt, war ca. 175cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine Glatze mit grauen Haarkranz. Außerdem hatte der Täter einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Kettensäge nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

