Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter erbeuten hohen Geldbetrag

Bad Lobenstein (ots)

In der Nacht vom 18.05.2021 zum 19.05.2021 drangen bislang ein oder mehrere Täter in der Poststraße in Bad Lobenstein in die Räumlichkeiten des dortigen Therapiezentrums ein. Hier erbeuteten der oder die Täter zwei Geldkassetten mit ca. 12.500,- Euro Bargeld. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbelib des Bargelds nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

