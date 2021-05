Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Gebläse entwendet

Pößneck OT Schweinitz (ots)

Im Zeitraum vom 14.05.2021 bis zum 19.05.2021 drangen bislang unbekannte Täter in zwei Getreidehallen in Schweinitz ein und entwendeten daraus je ein Gebläse. In eine daneben befindliche dritte Getreidehalle wurde ebenfalls gewaltsam eingedrungen, jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 400,- Euro. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 3000,- Euro. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter der Nr.: 036634310 entgegen.

