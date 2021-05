Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 1,4 Promille unterwegs

Neunhofen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein 23-Jähriger mit seinem VW einer Verkehrskontrolle in der Alten Landstraße in Neunhofen unterzogen. Ein gegen 01 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Pößneck durchgeführt wurde. Der Fahrzeugführer muss sich nun strafrechtlich verantworten, sein Führerschein wurde sichergestellt.

