Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rehbock kann mit vereinten Kräften aus Netz befreit werden

Sonneberg (ots)

Am Dienstaabend teilten Anwohner des Feuerwegs in Sonneberg einen Rehbock in einem Garten mit, welcher sich in einem Netz verfangen hatte und sich nicht eigenständig befreien konnte. Mit vereinten Kräften gelang der kleine Tierrettungseinsatz und der Rehbock suchte, augenscheinlich unversehrt, das Weite.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell