Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand seit den frühen Morgenstunden

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Seit etwa 04:30 Uhr morgens sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz in Mengersgereuth-Hämmern. Ursächlich ist ein Wohnhausbrand in der Kohlgasse, welcher durch eine Zeitungsausträgerin der Rettungsleitstelle bekannt wurde. Mit Stand 10:00 Uhr dauern die Lösch- und Einsatzarbeiten weiterhin an - ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte durch den zeitnahen Einsatz der Feuerwehrkameraden verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Wohnhaus, sodass glücklicherweise auch keine Verletzten zu beklagen sind. Die Brandursache ist gegenwärtig noch gänzlich unklar, der Brandursachenermittler wird seine Tätigkeit zeitnah aufnehmen- aktuell wird jedoch noch eine mögliche Einsturzgefahr des Gebäudes geprüft. Der Schaden könnte sich groben Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro belaufen.

