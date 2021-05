Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Allgemeine Verkehrskontrolle mit Folgen- Fahrzeugführer muss sich wegen Trunkenheit verantworten

Saalfeld (ots)

Am Montagabend wurde ein Fahrzeugführer in der Niederen Köditzgasse in Saalfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest- ein durchgeführter Test ergab daraufhin einen Wert von 1,2 Promille. Bei dem 61-jährigen Citroen-Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und jegliche Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

