Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Saalfeld/ OT Obernitz (ots)

Am gestrigen Montag wurden die Beamten der Saalfelder Polizei über den Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz informiert. Bereits vergangene Woche hatten ehrenamtliche Tierschützer aufgrund mehrerer, seit geraumer Zeit eingegangener Hinweise, eine 61-jährige Frau in Saalfeld/ OT Obernitz an ihrer Wohnanschrift aufgesucht und die geschilderten Umstände überprüft. Leider bewahrheiteten sich nach Angaben der Tierschützer die Vermutungen- über 20 Hunde, überwiegend kleiner Rassen, gehalten in kleinen, mitunter stark verunreingten Boxen ohne ausreichend Zugang zu Futter und Wasser, wurden festgestellt. 18 der aufgefundenen Tiere, welche sich in einem gesundheitlich besorgniserregenden Zustand befanden, wurden unverzüglich zum Tierarzt gebracht und behandelt, ein Tier musste aufgrund gesundheitlicher Umstände von seinem Leiden durch eine Tierärztin erlöst werden. Die Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes werden durch die Polizei in Saalfeld geführt, ebenso wird zuständigkeitshalber zum Verbleib der übrigen Hunde das Veterinäramt eingeschaltet werden.

