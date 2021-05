Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Neuhaus am Rennweg (ots)

Mit ihrem Pkw Subaru befuhr am Freitagabend gegen 17:50 Uhr eine 30-Jährige den Kirchweg in Richtung Schmalenbuchener Straße. Als sie durch ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind abgelenkt wurde, fuhr sie über die Gegenfahrbahn in Richtung der linken Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einer Fußgängerin. Die 67-jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

