Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit über 2 Promille unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Honda durch einen Zeugen beobachtet als er in der Neustadter Straße erhebliche Schlangenlinien fuhr. Die hinzugerufenen Beamten konnten den 55-jährigen Mann an seiner Anschrift stark alkoholisiert antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerchein vor Ort sichergestellt wurde. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell