Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Führerschein- jedoch mit über zwei Promille - unterwegs

Sitzendorf (ots)

Am Sonntagvormittag wurde ein Skoda-Fahrer in der Bahnhofstraße in Sitzendorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Maßnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 44-Jährigen fest- ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Weiterhin war der Fahrzeugführer bereits seit etwa 1,5 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass er sich neben der Trunkenheitsfahrt auch noch aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Nach erfolgter Blutprobenentnahme sowie Fertigung der Strafanzeigen wurde der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell