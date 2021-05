Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw weicht Reh aus und kollidiert mit Baum

Moßbach/Linda (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Lkw die Landstraße von Dittersdorf in Richtung Neustadt/Orla. Kurz nach dem Abzweig Moßbach sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn und der Lkw-Fahrer wich diesem aus. Dabei geriet er auf der Bankette, anschließend ins Schleudern und kolliderte mit einem Baum, welcher auf die Fahrbahn geschleudert wurde und diese blockierte. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich in der Folge um die Beseitigung. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und der Lkw fahrbereit. Über eine Stunde kam es in dem Bereich zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

