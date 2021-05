Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Unfall

Mittelpöllnitz/Porstendorf (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen Tages befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw die B2 in Richtung Triptis. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie ins Schleudern, anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 29-jähriger Beifahrer konnte leicht verletzt das Fahrzeug verlassen. Die Fahrerin musste schwer verletzt durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Für circa zwei Stunden kam es in dem Bereich zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

