Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Personenkontrolle deckt mutmaßlichen Drogendealer auf

Saalfeld (ots)

Am Montagabend wurde ein 21-Jähriger in Saalfeld kontrolliert. Dabei hatte der Mann eine geringe Menge Cannabis bei sich. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von u. a. über drei Kilogramm Cannabis, über 70 Ecstasy-Pillen, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, verschiedenen Waffen bzw. gefährlichen Gegenständen und elektronischen Speichermedien. Der mutmaßliche Drogendealer wurde vorläufig festgenommen und am gestrigen Tag einem Richter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erlies Haftbefehl gegen den Mann, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell