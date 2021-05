Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Anschluss an Verkehrskontrolle Drogengemisch aufgefunden

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eine 41-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt und weiterhin offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Das Fahrzeug wurde daraufhin beschlagnahmt. Eine geringe Menge Betäubungsmittel und Konsumutensilien konnten ebenfalls vor Ort aufgefunden werden. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei der polizeibekannten und einschlägig vorbestraften Dame führte u. a. zur Sicherstellung bzw. Beschlagnahme eines Gemisches synthetischer Drogen im niedrigen zweistelligen Grammbereich. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Tag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell