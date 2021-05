Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit Laserpointer geblendet

Dröbischau (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass mehrere Autofahrer in der Nähe von Dröbischau mit einem Laserpointer geblendet wurden. Dies geschah aus einer am Straßenrand stehenden Personengruppe beim Vorbeifahren. Durch die Polizei konnte im Anschluss ein 14-Jähriger ermittelt werden, der zugab, die Autofahrer geblendet zu haben. Die Polizei weist daraufhin, dass dieses Verhalten kein harmloser Streich ist, sondern als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eine Straftat darstellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell