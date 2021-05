Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Unfall

B281/Reichmannsdorf/Hoheneiche (ots)

Am gestrigen Morgen befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw aus Reichmannsdorf in Richtung Hoheneiche. Aus ungeklärter Ursache geriet diese in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden Pkw eines 31-Jährigen zusammen. Beide Personen verletzten sich dabei. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw kam es in dem Bereich für etwa zwei Stunden zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

