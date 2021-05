Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte nach Kollision zwischen E-Bike und Fahrrad

Schaala (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 22-Jähriger mit seinem E-Bike die Gasse "In der Laase". An der Einmündung Steinweg/Am Schaalbach kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Bike-Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand.

