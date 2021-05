Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Autos zerkratzt

Lauscha (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein in der Oberlandstraße abgestellter Pkw offensichtlich mutwillig zerkratzt wurde. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich dann heraus, dass noch weitere in der Nähe befindliche fünf Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt wurden. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de) entgegen.

