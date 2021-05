Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision mit Hirsch

B281/Reichmannsdorf (ots)

Am späten gestrigen Abend befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pickup in Richtung Saalfeld. Kurz nach der Ortslage Reichmannsdorf sprang plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Diese verlief für das Tier tödlich. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieser in der Folge abgeschleppt werden musste. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

