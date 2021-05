Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gegenstände auf Straße geworfen, Gebäude beschmiert und Verwüstungen hinterlassen

Bad Lobenstein (ots)

In der vergangenen Nacht wurden durch unbekannte Personen u. a. Sperrgitter, Warnbaken und Leitpfosten auf die Poststraße in Richtung Unterlemnitz geworfen bzw. gestellt. Weiterhin konnten mehrere Graffitischmiereien und Verwüstungen auf einem in der Nähe befindlichen Betriebsgelände festgestellt werden. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell