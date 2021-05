Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Pkw fährt fast 40 km/h zu schnell

Gräfenthal (ots)

Am Sonntag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in der Meernacher Straße in Gräfenthal durch. Dabei wurden insgesamt sieben Überschreitungen festgestellt werden. Neben sechs erhobenen Verwarngeldern, wurde eine Anzeige erstattet. Letztere betraf einen Pkw, der bei erlaubten 70 km/h mit 108 km/h gemessen wurde.

