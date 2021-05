Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reh nach Unfall erlöst

B89/Schwärzdorf (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw die B89 in Richtung Sonneberg. Kurz nach der Einfahrt Schwärzdorf querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollission. Das Tier wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend durch Schüsse aus der Dienstwaffe erlöst werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell