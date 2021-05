Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gewässerverunreinigung

Schleiz (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass das Wasser des Baches im Bereich der "Glücksmühle" / Nähe Glücksmühlenweg weiß verfärbt ist. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass in dem Bereich aus einem Kanal offensichtlich eine unbekannte Flüssigkeit (eventuell weiße Farbe) in den Bach eingeleitet wurde. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) entgegen.

