Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellereinbrüche

Sonneberg (ots)

Im vermutlichen Tatzeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Samstagmittag machten sich unbekannte Täter an insgesamt vier Kellerabteilen in einem Wohnhaus in der Clara-Zetkin-Straße zu schaffen. Dabei wurde u. a. ein schwarzes Mountainbike der Marke "RALEIGH" entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell