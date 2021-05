Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Reifen zerstochen

Piesau (ots)

Am Samstagmorgen stellte der Besitzer eines in der Straße des Friedens abgestellten schwarzen Pkw BMW fest, dass vermutlich über Nacht durch unbekannte Täter die zwei linken Reifen an seinem Fahrzeug zerstochen wurden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de).

